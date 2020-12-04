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Aktüel TV+, bu hafta sonu tüm kanallarını herkese ücretsiz açacak
Aktüel

TV+, bu hafta sonu tüm kanallarını herkese ücretsiz açacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Müşterilerimizin karantina süresini evlerinde keyifle geçirmelerine yardımcı olmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de TV+’ı büyük ekranda daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımız sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:54:02 -
TV+, bu hafta sonu tüm kanallarını herkese ücretsiz açacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in dijital televizyon platformu olan TV+, bu hafta pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını herkese ücretsiz açıyor.

Turkcell açıklamasına göre, TV+, pandemi önlemleri kapsamında bu hafta sonu ilan edilecek sokağa çıkma kısıtlama süresini herkes için daha eğlenceli hale getirmek için 4 Aralık Cuma 21.00’den, 6 Aralık Pazar 23.59’a kadar tüm kanallarını ücretsiz sunacak.

Kampanya süresince tüm TV+ kanalları, filmler ve diziler TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek.


- "Pek çok hizmette hızla aksiyon aldık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak pek çok hizmette hızla aksiyon aldıklarını dile getirdi.

Erkan, "Müşterilerimizin karantina süresini evlerinde keyifle geçirmelerine yardımcı olmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de TV+’ı büyük ekranda daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.


- Aralık ayında yayınlanacak içerikler


Diğer yandan açıklamaya göre, kasım ayında yüzde 9’luk bir izlenme artışı yaşayan TV+, aralık ayında da içerik yelpazesine yeni yapımlar ekledi. Canneseries Dizi Festivali’nden en iyi dizi ödülüyle dönen İsveç yapımı mini dizi "Partisan", müzisyen John Lennon’ın ölümünden önceki son röportajı üzerinden ilerleyen belgesel "Lennon’ın Son Haftası" ve 1995 yılında BBC’de yayınlanan Prenses Diana’nın sansasyonel röportajına odaklanan belgesel "Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj" aralık ayında yayınlanacak.

Bu ay platforma yeni eklenen diziler arasında Britanya-İrlanda dönemi suç televizyonu draması "Miss Scarlet and the Duke" ve dört çocuklu yalnız bir kadının yaşadığı paranormal olayları konu alan "The Enfield Haunting" yer alıyor.

TV+'a bu ay eklenecek yeni filmler arasında Christopher Nolan’ın merakla beklenen 2020 yapımı filmi "Tenet", Darin Scott tarafından yönetilen Amerikan bilim kurgu korku filmi "Deep Blue Sea 2", hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan "I Kill Giants", ilk gösterimini 2018’de Locarno Film Festivali’nde gerçekleştiren Türk yapımı "Sibel" yer alıyor.

Ayrıca dünyaca ünlü Sherlock Holmes oyuncularının başrollerini paylaştığı komedi filmi "Holmes & Watson", romandan uyarlanan ve kara film unsurları barındıran gerilim filmi "The Bad See", tedavi edilemez bir hastalıktan tedavi edilen genç kızının gerçek hikayesini anlatan Amerikan filmi "Miracles from heaven" ve DC Comics ve Lego markalarına dayanan bir süper kahraman aksiyon-macera komedisi "Lego Dc Comics Super Heroes:The Flash" da aralık ayında kategoriye eklenen filmler arasında yer alıyor.

Çocuklar için de bu ay Avustralya-İtalyan animasyon televizyon dizisi "Berry Bees", Türkiye’de izlenme rekoru kıran çizgi dizilerden "Oscar Oasis" ve macerapereset bir koalanın hayatını konu alan "Blinky Bill" çizgi filmleri de yayına alınacak yeniler arasında bulunuyor.

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