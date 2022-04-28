TV 100 ekranında Gezi tartışması! Sinan Oğan'ın ilginç hareketleri dikkat çekti
TV 100 canlı yayınında TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ile Ersan Şen arasında Gezi davası kararına ilişkin sert bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Sinan Oğan'ın ilginç mimikleri dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
Gezi davası kararının tartışıldığı TV 100 ekranında TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ile Ersan Şen arasında sert tartışma yaşandı.
Gezi olaylarında sokakların yakılıp yıkıldığına dikkat çeken Av. Kaya, "Gezi Parkı eylemleri anarşi eylemleridir." dedi.
Gezici vandalları savunan Şen ise, Kaya'nın sözlerini hedef alarak, "Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyerek öldürdü. Bırakın şimdi onları bunları konuşalım." ifadelerini kullandı.
Kaya ile Şen bir süre sert ifadelerle birbirleri ile tartışırken, stüdyodaki Sinan Oğan'ın ilginç hareketleri dikkat çekti.