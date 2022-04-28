  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TV 100 ekranında Gezi tartışması! Sinan Oğan'ın ilginç hareketleri dikkat çekti
Medya

TV 100 ekranında Gezi tartışması! Sinan Oğan'ın ilginç hareketleri dikkat çekti

TV 100 canlı yayınında TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ile Ersan Şen arasında Gezi davası kararına ilişkin sert bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Sinan Oğan'ın ilginç mimikleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 19:12:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gezi davası kararının tartışıldığı TV 100 ekranında TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ile Ersan Şen arasında sert tartışma yaşandı.

Gezi olaylarında sokakların yakılıp yıkıldığına dikkat çeken Av. Kaya, "Gezi Parkı eylemleri anarşi eylemleridir." dedi.

Gezici vandalları savunan Şen ise, Kaya'nın sözlerini hedef alarak, "Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyerek öldürdü. Bırakın şimdi onları bunları konuşalım." ifadelerini kullandı.

Kaya ile Şen bir süre sert ifadelerle birbirleri ile tartışırken, stüdyodaki Sinan Oğan'ın ilginç hareketleri dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay