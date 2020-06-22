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Siyaset

Tüzün, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

AK Parti Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi Hasan Tüzün, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:35:17 -
Tüzün, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

AK Parti Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi Hasan Tüzün, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


AK Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi Hasan Tüzün, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Açıklamasında Gültak’ın gösterdiği başarılı performansa işaret eden Tüzün, Akdeniz’e yeni bir soluk geldiğini söyledi.


Akdeniz ve Mersin’in sorunlarının çözümünde, güçlü Türkiye hedefinde her zaman göreve hazır olduklarını ifade eden Tüzün, "Öncelikle bizi bu göreve layık gören çok değerli Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile çalışmak bizim için gurur ve övünç kaynağıdır. Her zaman vatandaşımızın yanında olan, dertlerini dinleyen, sorunlarını bilen Başkanımız ile Akdeniz’e ve Mersin’e hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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