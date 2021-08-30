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Sağlık Tuzlu ayran içenler dikkat! Oytun Erbaş'tan ezber bozan iddia
Sağlık

Tuzlu ayran içenler dikkat! Oytun Erbaş'tan ezber bozan iddia

Koronavirüs döneminde ezber bozan çıkışlarıyla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş bu kez tuzlu ayranın otizme yol açtığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 08:19:00 -
Tuzlu ayran içenler dikkat! Oytun Erbaş'tan ezber bozan iddia

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' söyledi.

Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' dedi.

Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.

Erbaş'ın açıklamalarına Doç. Dr. Muhammet Keskin sosyal medyadan bir yanıt verdi. Keskin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ayran-otizm tartışmasını çıkaran Oytun Erbaş çalışmayı sadece 6 tane gebe fareyle yapmış. Bu hayvan deneyini insanlar için de geçerli bir kural gibi ekranda anlatması çok yanlış. ‘Tuzlu suyla gargara’ olayını unutamadık daha."

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Yorumlar

Antepli Abdullah

Demek ki atalarımızın otizmli olmaları çok fazla ayran, tuzlu ayran tüketmelerine bağlıymış. nedense hala tüketiyorlar ve otizm yanlarına uğramıyor. enteresan....
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