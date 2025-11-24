  • İSTANBUL
Tuzlayıp halıya sarmış çekyatla çöpe atmışlar Kan donduran vahşi cinayet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tuzlayıp halıya sarmış çekyatla çöpe atmışlar Kan donduran vahşi cinayet

Mersin’in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 35 yaşlarındaki bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve ardından tuzlanıp halıya sarılarak çekyatla moloz alanına bırakıldığı ortaya çıktı.. Kimliği henüz belirlenemeyen kurbanın cesedi, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti. Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

