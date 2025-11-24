MHRS’de problem yüzde 90 azaldı! Her gün 1,7 milyon hastaya randevu!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Memişoğlu, son aylarda çok konuşulan MHRS konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, "Randevu sorunu var, deniliyor. Bugün 'Randevu alamadım' diyen vatandaşımız varsa, kendi aile hekimine gider, eğer gerçekten aile hekimi o hastanın herhangi bir hastanede randevu ihtiyacı varsa alabildiğini görecek. Şimdiye kadar 6 milyon vatandaşımıza aile hekimleri hastanelerden randevu alabildi" dedi.

Yoğunluğu azaltmak için randevu talebi yüksek branşlarda poliklinik sayısını artırdıklarını, mesai kaydırma uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını, vatandaşlara mesajlarla randevularını hatırlattıklarını belirten Memişoğlu, bu tedbirlerle randevu problemini yüzde 90 azalttıklarını kaydetti.

REÇETE YAZMA KISITLANDI MI?

Bakan Memişoğlu, OECD'nin raporuna dikkat çekerken, "Hastaların yüzde 22'sinin bir-iki ay beklediği, yüzde 26'sının iki ay ile bir sene arasında beklediği görülüyor. Yüzde 4'ü de uzman hekimden randevu alabilmek için bir seneden fazla beklemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Aile hekimliklerinde reçete yazmanın kısıtlandığına yönelik iddialara cevap veren Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Yazdıkları reçetelerin üçte biri antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlardan oluşuyordu. Akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda yapılan düzenlemelerle bu ilaçların kullanım oranı beşte bire kadar geriledi. Aile hekimlerinin düzenli aralıklarla kronik hastalık ve kanser taramaları yapmalarını teşvik edecek düzenlemelerle obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların taramalarında büyük bir artış sağlandı. Son bir yılda toplam 105 milyon tarama ve izlem yapıldı.”

438 MR CİHAZI VE 689 BT HİZMETTE! RADİS 2026’DA DEVREYE GİRECEK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamu hastanelerinde 438 MR ve 689 BT cihazıyla hizmet verildiğini, 2025 yılının ilk on ayında yaklaşık 16 milyon MR ve 17 milyon BT çekimi gerçekleştirildiğini paylaştı. Bakan Memişoğlu, tetkikler için ortalama randevu süresinin USG'de (DOPPLER USG) 5 gün, MR'da 9 gün, BT'de ise 2 gün olduğunu belirterek "Acil hastalarımıza gerekli tüm tetkikler ve görüntüleme hizmetleri anında verilmektedir" dedi. Memişoğlu ayrıca, akılcı görüntüleme programı olan RADİS'i 2026 yılında devreye alacaklarını duyurdu.

"ULUSAL TARAMA PROGRAMLARINA SMA'YI DA EKLEDİK"

Bakan Memişoğlu, nadir hastalıklar konusunda yürütülen çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ulusal tarama programlarına SMA'yı da ekledik. Bugün, evlilik öncesi ve yenidoğan SMA Tarama Programı Türkiye'de ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır. SMA konusunda yürütülen tüm akademik çalışmalar, tıbbi gelişmeler ve kanıta dayalı tedaviler, 'SMA Bilimsel Danışma Komisyonu' tarafından sürekli ve titizlikle takip edilmektedir. SMA tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ve komisyonun önerdiği tedavilerin tamamı devletimiz tarafından ücretsiz şekilde karşılanmaktadır. SMA, DMD gibi nadir hastalıklarla ilgili TÜSEB bünyesinde çalışmalarımız ve araştırmalarımız da devam etmektedir. Çok kısa zamanda bu ilaçlarla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız."