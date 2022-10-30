  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)
Spor

Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)

1.Lig'in 11.haftasında Tuzlaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Tuzla Keçiörengücü maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:13:00 - 2022-10-30 15:32:12
Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)

1.Lig'de 11.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Tuzlaspor ile Keçiörengücü arasında oynanan maçın sonucunu araştırmaya başladı.

Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)

Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 7.dakikasında ev sahibi Mata ile öne geçti: 1-0
21'de Muhammed skora denge getirdi: 1-1
32'de bir kez daha sahneye çıkan takımını öne geçirdi: 1-2
Maçın sonucunu ise 90+1'de Balaj ilan etti: 1-3

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Spor

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Esenler Erokspor-Amed Sportif maç sonucu
Esenler Erokspor-Amed Sportif maç sonucu

Spor

Esenler Erokspor-Amed Sportif maç sonucu

Ankaragücü-Hatayspor maç sonucu
Ankaragücü-Hatayspor maç sonucu

Spor

Ankaragücü-Hatayspor maç sonucu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23