Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)
1.Lig'in 11.haftasında Tuzlaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Tuzla Keçiörengücü maçı ne oldu?
1.Lig'de 11.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Tuzlaspor ile Keçiörengücü arasında oynanan maçın sonucunu araştırmaya başladı.
Tuzlaspor-Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti (Özet)
Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 7.dakikasında ev sahibi Mata ile öne geçti: 1-0
21'de Muhammed skora denge getirdi: 1-1
32'de bir kez daha sahneye çıkan takımını öne geçirdi: 1-2
Maçın sonucunu ise 90+1'de Balaj ilan etti: 1-3