  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Tuzlaspor ilk defa TFF 1. Lig'e çıktı

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü’nü penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:59:00 - 2020-07-29 11:00:29
Tuzlaspor ilk defa TFF 1. Lig'e çıktı

Antalya Stadyumu’nda oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Saha içerisinde tezahüratlarda bulunan futbolcular birbirlerine sarılarak birinciliği kutladı.

Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz ise tribünde bulunan Tuzlaspor yöneticilerine üçlü çektirdi.

Saha içerisinde kutlamalara devam eden futbolcular ise cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı