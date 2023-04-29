Tuzlaspor-Eyüpspor maç biletleri, görenleri şaşkına çevirdi! Fiyatı duyan inanamadı
TFF 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklanan bilet fiyatlarını görenler, bunun bir şaka olduğunu düşündü.
TFF 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde bugün saat 16.00’da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları görenleri şaşkına çevirdi.
Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.
Şampiyonlar Ligi finalinden pahalı
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1’inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları futbolseverlere bunun bir şaka olduğunu düşündürttü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ev sahibi Tuzlaspor; 33 puanla 13. sırada yer alırken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekip Eyüpspor ise 58 puanla 4. basamakta bulunuyor.