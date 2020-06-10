Tuzlarına fare zehri karışan 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Mersin'de 7 kişilik aile, yedikleri akşam yemeğinde farkında olmadan kullandıkları fare zehri karışmış tuz nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi
Alınan bilgiye göre, aynı aileden Bahattin A. (67), Nafia A. (65), Belgin Ç. (40), Galip Ç. (41), Selçuk Ç. (12), Salih Ç. (11) ve Gülsüm A. (31) iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı. 7 kişilik aile, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tuzlarına fare zehri karışmış
Fare zehrinin karıştığı tuzun farkına varılmadan yemeğe katıldığı öğrenildi.