Tuzla'da Savaş Cebeci, Kaan Kazgan kavgası! İlişkin flaş gelişme, ilk ifadeleri: Emniyet gelişmesini duyurdu

Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında İstanbul Tuzla'da boş bir alanda gerçekleşen kavga sonrası iki ismin de savcılık talimatı ile ifadeleri alındı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemde ikisi de birbirinden şikayetçi olmadı. İfadelerinde ise; "Birbirimizi düelloya davet etmiştik. Tuzla'da buluştuk. Spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Savaş Cebeci Kaan Kazgan kavgasında flaş bir gelişme yaşandı. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın ifadesi alındı...

Dün boş bir arazide kavga eden ve o onları da sosyal medyadan paylaşan vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

İFADELERİ ALINDI

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alınan isimler birbirinden şikayetçi olmazken, iki ismin de ifadelerinde " Bu bir düelloydu kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında İstanbul Tuzla'da boş bir alanda gerçekleşen kavga sonrası iki isim de ifadeye çağrıldı. Cebeci ve Kazgan'ın emniyetteki ifadelerinde "Kavga etmedik, birbirimizi düelloya davet etmiştik Tuzla'da buluştuk spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

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Şahıslar hakkında kasten yaralamadan işlem yapıldığı bildirildi.

Evrak savcılığa gönderildi.(sabah)