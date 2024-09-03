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Gündem Tuzla'da polis memuru tartıştığı ev sahibini silahla vurdu!
Gündem

Tuzla'da polis memuru tartıştığı ev sahibini silahla vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 09:03:10 - 2024-09-03 09:03:10

Polis memuru, kendisine küfür ederek saldıran ev sahibine silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla’da Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 10.55 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru K.K. ile, aralarında husumet bulunan ev sahibi A.D. bina girişinde karşılaştı. A.D., karşı kaşıya geldiği K.K.’ya küfür ederek saldırmaya başladı. Polis memuru K.K. çantasından çıkardığı beylik tabancası ile kendisini korumak amacıyla ateş ederek A.D.’yi sol bacağından yaraladı.

Yaralı şahıs olay yerine intikal eden 112 ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K. K., Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 1 adet boş mermi kovanı bulundu.

Öte yandan, polis memurunun kendisine saldıran kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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