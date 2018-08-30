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Tuzla'da korku dolu saatler! Atık deposu alev alev yandı

Tuzla'da gece saatlerinde bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın maddi hasara neden oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:12
Tuzla'da korku dolu saatler! Atık deposu alev alev yandı

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de bulunan bir fabrikaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip katı atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve deponun tamamını saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerdeki itfaiye komuta merkezlerinden yardım istendi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:12
  1. Tuzla
  2. fabrika
  3. atık deposu
  4. yangın

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