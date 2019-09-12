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Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:48
Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tuzla’da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Maret fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A. Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, ve polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:48
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