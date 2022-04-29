Tuzla'da fabrika yangını!
İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orhanlı sanayi bölgesindeki 3 katlı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlama üzerine fabrika alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye müdahale ediyor
Yangında fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu.
DHA'nın haberine göre; zaman zaman patlamaların da gerçekleştiği fabrikadaki yangına müdaheleler sürüyor.