  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuzla'da el hijyeni için dezenfektan bilekliği dağıtıldı
Aktüel

Tuzla'da el hijyeni için dezenfektan bilekliği dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:31:41 -
Tuzla'da el hijyeni için dezenfektan bilekliği dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların gün içerisinde el hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda halka, gün içerisinde hijyenin sağlanmasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtıldı.

İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen dağıtıma katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara bilekliklerin nasıl kullanılacağını anlattı, mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Yazıcı, bu projenin Türkiye'de ilk kez uygulandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her yerde dezenfektan kullanımı zor olabiliyor. Biraz daha pratik bir önlem alalım dedik. Kolunuza takıyorsunuz. Saat gibi giyilebilir bir teknoloji. İçerisine dezenfektan konuluyor. Yanınızda sürekli dezenfektan taşımış oluyorsunuz. En kötü yerlere dokunmuş ellerimizle günde en az 20 defa 30 defaya kadar yüzümüze dokunabiliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yerden almış olduğumuz virüsü kendimize bulaştırabilir ve bu zincirleme olarak topluma yayılabilir. Bu dezenfektan bilekliğinin önemli bir zinciri kıracağına inanıyoruz. Belki çok daha farklı inovatif ürünler yine çıkacaktır ama şu anda gördüğüm kadarıyla en inovatifi ve en akılcı çözüm budur."

Şadi Yazıcı, günde ortalama 20-25 defa bileklikten dezenfektan kullanılabileceğini ifade ederek, şu an için 3-5 bin civarı bileklik dağıtılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu
Gündem

Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu

FOX TV’den istifa eden Fatih Portakal, CHP'nin sözcülüğüne ve akılalmaz muhalefetine devam ediyor.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
ABD'ye ait F-35'in çakılma nedeni açıklandı
Dünya

ABD'ye ait F-35'in çakılma nedeni açıklandı

ABD'nin Eglin Hava Üssü'nde düşen F-35 savaş uçağıyla ilgili soruşturmadan "sistem arızası" çıktı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay