Tuzla'da bir işçi toprak altında kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tuzla'da kazı çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.