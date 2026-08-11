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Gündem Tuzla'da bir işçi toprak altında kaldı
Gündem

Tuzla'da bir işçi toprak altında kaldı

Yeniakit Publisher
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Tuzla'da bir işçi toprak altında kaldı

Tuzla'da kazı çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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