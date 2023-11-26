Tuzla'da bir iş yeri alevlere teslim oldu

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Metanet Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre palet üretim merkezi olarak hizmet veren işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Palet üretim merkezinden çıkan kıvılcımlar bir anda dükkandaki tüm paletlere sıçradı. Aniden tutuşan dükkandaki tahtalar yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın da ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.