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Aktüel

Tuzla’da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla’da bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:27:46 -
Tuzla’da binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla’da bir binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşlar yangını panikle izlerken, itfaiye yangına müdahale etti. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tuzla’da 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatı, alev alev yanarken vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Yangının çıktığı askeri alana yakın olması nedeniyle yangına askeri itfaiye araçla da müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.


Olaya tanık olan bir vatandaş, “Biz balkondan gördük. Alev almıştı. 3-4 itfaiye aracı geldi. Askeri araçla da müdahale edildi” dedi.


Binanın çatısının alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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