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Aktüel

Tuzla'da 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:32:44 -
Tuzla'da 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da askeri alana yakın 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, askerler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın en üst katına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatısı yanan evin askeri alana yakın olması sebebiyle yangına askerler de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın yanındaki gemi döşeme tekstili üreten fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

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