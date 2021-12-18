  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tuzla'da 12 ton çöpü bahçesine toplayan vatandaşın bahçesi belediye ekipleri tarafından temizlendi
Yerel

Tuzla'da 12 ton çöpü bahçesine toplayan vatandaşın bahçesi belediye ekipleri tarafından temizlendi

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. 6 ay öncede 16 ton çöpü bahçesine getiren vatandaşın bahçesi, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 18:44:00 -

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. Kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların Tuzla Belediyesi’ni arayarak şikâyet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen yaklaşık 12 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, 6 ay önce de 16 ton çöpü toplayarak bahçesine yığmış ve çöplerin Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alınışını gözleri dolarak izlemişti.

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ayetullah Ayyıldız, “ Bugün İstasyon Mahallesi’nde bir vatandaşımızın çöp evini temizlemek için geldik. Çevrede oturan vatandaşlarımızın koku ve kirlilikten dolayı belediyemize şikâyetlerde bulundu. Bunları değerlendirerek çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir olumsuzluk kalmadı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay