Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar var Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yaralıların olduğunun öğrenildiği bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Olayın ardından yaralananlar olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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