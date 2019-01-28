Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar var

Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yaralıların olduğunun öğrenildiği bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı.
Olayın ardından yaralananlar olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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