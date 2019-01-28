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Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar var

Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yaralıların olduğunun öğrenildiği bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
Tuzla Tersanesi'nde yangın! Yaralılar var

Tuzla Tersanesi'nde akaryakıt tankerinde yangın çıktı.

Olayın ardından yaralananlar olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
  1. Tuzla Tersanesi

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Neler oluyor birgunde iki tane buyuk yangin nedir bu ya

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