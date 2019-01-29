Tuzla tersaneler bölgesindeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.29 Ocak 2019 Salı 07:13
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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