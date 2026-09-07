Tuzla OSB’de kan donduran olay! Doktoru bıçaklayıp intihara kalkıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Tuzla'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı doktoru B.A. bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Saldırının şüphelisi olduğu tespit edilen eski OSB çalışanı S.A. polis tarafından aranırken sahil bölgesinde intihara teşebbüs etti. Yaralı doktor da psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen saldırgan da hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen olayda OSB'de iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A. bıçaklandı.
Saldırıda ağır yaralanan B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemede, saldırıyı daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen S.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, S.A'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Bulunduğu yer tespit edilen şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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