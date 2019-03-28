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Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Tuzla-Çayırova arasında yapılan bağlantı yolunda köprü inşaatı çalışmaları devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 10:38
Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Tuzla-Çayırova arasında yapılan bağlantı yolunda köprü inşaatı çalışmaları devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin rahatlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova’da gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması kapsamında İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştıracak. Projede, bağlantı yolunda bulunan köprünün tabliyesinin demirleri bağlanıyor. Uygulama çalışmaları devam eden projede bağlantı yolunda köprünün tüm ayak ve kiriş imalatları tamamlandı. Köprü üstünde tabliye demirlerinin imalatına başlanan projede, demirlerin bağlanmasından sonra tabliye betonu atılacak.


Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacak. Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak.


Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa ediliyor. Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir,bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:38
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