Tuzla Belediyesi, Gönüllü Eller Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hayırseverlerin bağışladığı yardımları, ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Elleri Çarşısı hayırsever bağışçıların destekleriyle bu yıl 1020 ihtiyaç sahibi aileye destek oldu. Bu ailelere belirli tutarlarda gıda kartı yardımı yapıldı.

Çalışma kapsamında ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde evlerinde kalan 6 -12 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi 869 çocuğa resim defteri ve pastel boya hediye edildi. 2-5 yaş arası 300 çocuğa da oyuncak seti dağıtıldı. "Hayal Eve Sığar" temalı resim yarışması ile çocuklar evde kaldıkları günlerde hayal dünyalarını genişletme fırsatını yakaladılar.

Gönül Elleri Çarşısı ayrıca 3 bin maskeyi belediye aracılığı ile kamu kurumları ve vatandaşlara dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, hayırsever vatandaşlara ve Kadın Kent Gönüllülerine teşekkür ederek, "Bayram duygusunun en güzel yanı olan çocukları mutlu edebilmek, gülümsemelerine vesile olmak duygusu bizler için paha biçilmezdir. Bu mutluluğu yaşatmak ve çocukların gülmesini sağlamak için gece gündüz çalışan gönüllülerimize ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Belediye Başkanlığı süresince kente değer katan ve çehresini değiştiren birçok proje gerçekleştirdiklerini ancak Gönül Elleri Çarşısı'nın, dokusu ve ruhu ile ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı’nın ruhunda iyilik, özünde insan var. Başkalarının iyiliği için çalışan gönüllüler ve paylaştıkça artan mutluluk var.'' diye konuştu.



