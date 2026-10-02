  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
19 yıllık çifte cinayet dosyasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Marangozların sırrı ortaya çıktı: Mobilyanın üstündeki çizikler anında yok oluyor! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi hizmete açıldı! Asım’ın nesli bu mekanda yetişecek Altını olanlar dikkat! ABD ekonomisi patladı: Gram altında rekor yükseliş
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

Sinop'ta fiberglas tekneyle balık tutmak için denize açılan ve teknenin alabora olmasıyla kaybolan ikinci polis memurunun da cansız bedenine ulaşıldı.

#1
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

Sinop'ta, önceki gün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında, polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş, küçük bir tekneyle balık tutmak için denize açıldı.

#2
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

BİR POLİS BULUNDU AMA KURTARILAMADI Bir süre sonra tekne alabora oldu ve polis memurları Şen ile Yetiş denize düştü.

#3
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

#4
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

GÖZYAŞLARI İLE VEDA Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, dün Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'da toprağa verildi.

#5
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

İKİNCİ ACI HABER GELDİ Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine bugün saat 11.40'ta ulaşıldı.

#6
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

#7
Foto - Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi!

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medine'ye alçak saldırı
Dünya

Medine'ye alçak saldırı

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Yemen'deki Husiler, Medine'de Taybe Elektrik Santralini İHA'yla hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. ..
Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı
Gündem

Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı

Bosna Hersek’te Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan halklara yönelik etnik temizlik politikasının üst düzey siyasi aktörlerinden Biljana Plav..
Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adı geçmesi nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden is..
Fatih Erbakan sebebini ilk kez açıkladı! Doğan Bekin neden istifa etti?
Gündem

Fatih Erbakan sebebini ilk kez açıkladı! Doğan Bekin neden istifa etti?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair sarsıcı değerlendirmelerde bulundu..
Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı
Siyaset

Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgü..
Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"

İran basını sıcak gelişmeyi "Umman açıklarında 2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu" ifadeleriyle dünyaya servis etti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23