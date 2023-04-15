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Gündem Tuzla Belediye Başkanı öyle bir şey yaptı ki! İzleyenler gözlerine inanamadı
Gündem

Tuzla Belediye Başkanı öyle bir şey yaptı ki! İzleyenler gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-04-15 06:47:00 - 2023-04-15 06:49:02

Muhalif kesimin algı haberlerine yaratıcı bir şekilde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan ulaşım yatırımlarını saymayı denedi. Bakalım sayabilmiş mi?


Muhalif kesimin provokasyonlarına yaratıcı bir biçimde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan yeni video...

Şadi Yazıcı, bu kez AK Parti döneminde yapılan ulaşım yatırımlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı, Türkiye'nin imza projelerinini saymaya çalıştığı videoya, "20 yılda ulaşım alanında yapılan yatırımları saymaya nefes de yetmiyor, zaman da. Kesin bilgi, denedim" notunu düştü.

Önceki videosu sağlık yatırımları hakkındaydı
Yazıcı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde temel atma törenine katıldığı devlet hastanesine yönelik sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algıya yanıt vermişti.
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