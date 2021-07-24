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Gündem Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak
Gündem

Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak

Adalet Bakanlığınca bilirkişilik sistemi çerçevesinde Ankara'da pilot olarak yürütülen tüzel kişi bilirkişilik uygulaması, İstanbul ve Antalya'da da uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 10:42:00 -
Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerindeki pilot uygulamanın 21 Aralık 2020'den bu yana başarılı şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da başlatılan pilot uygulamanın, İstanbul Anadolu ve Antalya icra müdürlüklerinde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkiliyle yapılmasıyla zaman ve emek kaybına son verildiği ifade edildi. Açıklamada, böylece raporların tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlarca zamanında hazırlanabildiği, işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı anlatıldı.

Pilot uygulamanın, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdiği belirtilen açıklamada, böylece bilirkişilik sisteminin etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladığına dikkati çekildi.

 

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