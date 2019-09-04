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"Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen:- "Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:22
"Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz." dedi.

Esen, Çivitcioğlu Medresesi'nde düzenlediği basın toplantısında, başkanlığı döneminde yapılan faaliyetleri anlattı.

Hititler döneminden beri kullanılan ve yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tuz mağarasında belediye imkanlarıyla çalışmalar yapacaklarını anlatan Esen, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) çağrıya çıkmasını bekliyoruz. Mağaranın iç çalışmaları olan asıl projesi, KUZKA hibesiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.

Belediyenin, mağara dışına otopark, satış reyonları, kafeterya gibi alanlar yapacağını belirten Esen, "Kalkınma ajansları projenin genelde yüzde 70'ini karşılıyor. En geç kasım ayı gibi çağrıya çıkacaklarını söylediler. Biz müracaat edeceğiz, önümüzdeki yıl sonuçlanacak. 5 milyon lira gibi bir destek verebilirler." diye konuştu.

Tuz mağarasına gelen ziyaretçi sayısını artırmak istediklerini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Romanya'da 500 bin turistin gittiği tuz mağarası var. Polonya'daki tuz mağarasına aylık 1 milyon 200 bin turist geliyor. Bizim de aylık 10 bin gibi bir ziyaretçimiz var. Gelecek yıl festival yapacağız. Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz. Turizmden yeterince faydalanamadığımızı biliyorum, belki de ülkemizde en az turist gelen illerden biriyiz. Profesyonel anlamda çalışma yapılmamış. Bununla ilgili altyapımızı yapıyoruz."


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:22
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