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Tuz koktu beyler! CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı pratiğe döküldü

HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından, terör partisinin bu şehirlerde CHP ve İYİ Parti'ye destek vereceği açıkça anlaşıldı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:22
Tuz koktu beyler! CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı pratiğe döküldü

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, PKK sevicisi Tunç Soyer’in gösterilmesinin ardından HDP Sözcüsü Saruhan Oluç’un, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıklaması, kapalı kapılar ardındaki kirli pazarlığı ortaya çıkardı.

HDP, CHP ve İP’e destek verecek

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin, yerel seçimler için 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla birlikte, İstanbul, Ankara ve Adana’daCHP ve İYİ Parti adaylarına destek vereceği de kesinleşmiş oldu.

İnkar etseler de her şey ortada

CHP ve İYİ Parti yöneticileri, her ne kadar HDP ile ittifak iddialarını yalanlasalar da, gerek büyükşehirlerde gösterdikleri terör yanlısı adaylar, gerekse HDP’nin açıklamaları, bu söylentilerin iddia olmaktan çıkıp hayata geçirildiğini açıkça gösteriyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:22
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Adana
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. HDP
  8. yerel seçimler
  9. kirli ittifak
  10. CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı
  11. Zillet ittifakı

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