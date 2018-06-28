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Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ finansman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi’nin finansman anlaşması imza töreninde “Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile 1.2 milyar dolarlık finans Türkiye için önemli kaynak olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:15
Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ finansman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi’nin finansman anlaşması imza töreninde “Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile 1.2 milyar dolarlık finans Türkiye için önemli kaynak olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:15
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
  2. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi’

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