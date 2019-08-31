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Tuz Gölü’nde maraton heyecanı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
Tuz Gölü’nde maraton heyecanı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu gerçekleştirildi.


Hayatın içinde sınırları zorlayarak, bedeni tanıyarak spor yoluyla keşfetmeye, gelişmeye ve eğlenmeye olanak sağlayan Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu’nun ev sahipliğini Şereflikoçhisar Kaymakamlığı ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı yaptı. 7’den 70’e herkesi spor ve doğa ile buluşturmaya amaçlayan organizasyona bu sene bin 200 sporcu katılım sağladı.


Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen koşu yarışlarının olmadığı zamanlarda sporcular ve beraberindeki kişiler gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
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