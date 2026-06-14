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Dünya Savaş bitecek derken yenileri geliyor! Avrupa ülkesinden Rus gemisine müdahale
Dünya

Savaş bitecek derken yenileri geliyor! Avrupa ülkesinden Rus gemisine müdahale

Yeniakit Publisher
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Savaş bitecek derken yenileri geliyor! Avrupa ülkesinden Rus gemisine müdahale

İngiliz silahlı kuvvetleri, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya ait bir petrol tankerine İngiliz Kanalı’nda müdahale etti. İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de “Bu operasyonda yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Orta Doğu’da savaşın bitmesini beklerken bu kez Avrupa’da sular ısınmaya başladı. İngiltere, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya dikkat çeken bir operasyona imza attı. İngiliz silahlı kuvvetleri, gölge filoya ait bir petrol tankerine İngiliz Kanalı’nda müdahale etti. Kraliyet Deniz Piyadeleri komandoları ve Ulusal Suç Ajansı’ndan özel olarak eğitilmiş kolluk kuvvetleri, 6 saat süren operasyonun ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle gemiye çıktı. Operasyon, RAF Deniz Hava Grubu’ndan uçaklar, bir RAF P-8 uçağı ve HMS Sutherland ile HMS Ledbury ile desteklendi.

"OPERASYON, FRANSA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Smyrtos" adlı geminin soruşturma sürecinde İngiltere’nin güney kıyısı açıklarında tutulacağı ve izleneceği belirtilerek, "Rusya’nın yaptırımlı petrolünün yüzde 75’ini taşımaktan sorumlu olan, 700’den fazla gemiden oluşan gölge filo, Kremlin için kritik bir can damarı sağlıyor" denildi. Bakanlık, operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

STARMER’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde İngiliz Kanalı’ndan geçmeye çalışan bir gölge filo petrol tankerinin durdurulması için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verdim. Bu başarılı operasyon, Rusya’ya bir başka darbe indiriyor ve Putin’in Ukrayna’daki savaşını finanse edenlere, gizlenmelerine izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor. Bu ülkeyi yılın 365 günü, 24 saat boyunca güvende tutan Silahlı Kuvvetlerimiz ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere bu operasyonda yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gemi takip sistemine göre Smyrtos, denizde Kamerun bayrağı ile seyrediyor.

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