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Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Önümüzdeki dönem doğal gaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız"- "Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde Türkiye'nin doğal gaz alanında hayata geçireceği yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefine daha da yaklaşacağını belirterek, "Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında, bugün temel atma töreni gerçekleştirilen Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin millete hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizlere ayak bağı olacak, hareket kabiliyetimizi kısıtlayacak her türlü sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Doğal gazda her ne kadar sınırlı bir rezerve sahip olsak da bu durum Türkiye'nin güçlü bir doğal gaz altyapısı kurması ve gelecekte ihracatçı bir ülke olmasının önünde asla engel değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son yıllarda bu minvalde attıkları yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), doğal gaz depolama tesisleri, uluslararası boru hatları gibi stratejik adımlarla birlikte Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini büyük ölçüde teminat altına aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu hamlelerle birlikte siyasi, ekonomik, jeopolitik, konjonktürel gelişmelerden bağımsız bir yapıda olmayan çalkantılı küresel enerji piyasalarındaki sağlam yerini daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönem doğal gaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte, merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız. Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır. Projemizin hayata geçmesinde büyük emekleri geçen sayın bakanımız başta olmak üzere BOTAŞ yetkililerine ve yüklenici firmalarımıza başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. mesaj
  3. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

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