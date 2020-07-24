Tüylerin 'diken diken' olmasının sebebi bilimsel olarak açıklandı
Bilim insanları, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, soğuktan korumadığı halde tüylerin neden diken diken olduğunu açıkladı.
Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu tüylerin diken diken olmasının sebebini açıkladı. Fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, tüylerin diken diken olmasıyla kök hücrelerin yeni kıl oluşumu başlattığı belirtildi.
Ayrıca araştırmacılar, tüylerin diken diken olmasına neden olan hücre tiplerinin, bu reaksiyonu yalnızca soğuğa karşı bir tepki olarak değil, aynı zamanda kök hücrelerin yenilenmesi için gösterdiğini kaydetti.