Tüyler ürperten iddia! Rusya, Ukraynalı esirlere bunu yapıyormuş
Rusya'nın aylardır işgal ettiği Herson'dan flaş bir iddia geldi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, 600 Ukraynalı esiri farklı kentlerdeki kamu binalarında "işkence odalarında" rehin tuttuğunu ileri sürdü.
Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden biri olan Herson'dan tüyler ürperten bir iddia geldi. Söz konusu iddiaya göre, Rus güçleri 600 Ukraynalıyı özel yapılan 'işkence odalarında rehin tutuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Tamila Tasheva, 600 kişinin yarısının Herson'daki bölgesel devlet idare binasında ve Henichesk kentindeki bir meslek okulunda rehin tutulduğunu söyledi.
Tasheva, gözaltına alınan Ukraynalıların sivil, aktivist, gazeteci ve savaş esiri olarak alınan askerlerden oluştuğunu belirterek, bazılarının Rus işgali altındaki Simferopol'e götürüldüğünü sözlerine ekledi.