THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını açtı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP fuar alanında 37. kez kitapseverlerle buluşuyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:05
TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un kültür, sanat ve aydınlanmanın başkenti olduğu değerlendirmesini yaparak, kentte yaşayan ve meftun bulunan yazarları, fuarın "Onur Yazarı" Selim İleri'nin şahsında selamladığını dile getirdi.

Fuar için 1,5 milyon ziyaretçi çağrısı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın dünyadaki sayılı fuarlardan olduğuna işaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğer bizim şehrimiz 15 milyon ise eğer geçen yıl bu güzel uluslararası fuara 750 bin katılımcı geldi diyorsak, aslında bu rakamı kabul etmememiz lazım. Sadece milli eğitimde 2,8 milyon yavrumuz var. Üniversitedeki gençlerimizi saymadan söylüyorum. Bu fuarın öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki o temel baz olmalı. Aslında o rakamla bile övünmemeliyiz, onun üzerine çıktığımız zaman övünmeliyiz" diye konuştu.

Yerlikaya, fuara gelen katılımcı sayısını 1,5 milyona çıkarmak için çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaparak, belediyeler, STK'lar ve Valilik iş birliğiyle bu katılımın sağlanabileceğini dile getirdi.

Fuarda gençlere özel etkinlikler

TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ise geçen yıl fuara 742 bin kişinin katılım gösterdiğini bildirdi.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

Fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Türkiye Yayıncılar Birliği ile ilk kez organize edilen illüstratör ve yayıncıların buluşacağı etkinlikte ise 64 illüstratör ve 35 yayıncı yer alacak.

Fuarın özellikle genç kuşak okurlara yönelik tasarlanan yeni etkinlik alanında, gençler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 18 Kasım'da sona erecek.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:05
  1. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ
  2. Türkiye Yayıncılar Birliği
  3. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  5. Selim İleri
  6. TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KPSS 2019 başvuruları ne zaman?
    1. KPSS 2019 başvuruları ne zaman?
    2. NASA'dan korkutan uyarı! Eğer Dünya'ya..
    3. ABD'den Cemal Kaşıkçı hamlesi!..
    4. Ağabeyini öldüreni bıçakladı
    5. Böyle trafik cezası görülmedi kamyona...
    6. Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma
    7. Şanlıurfa'da önce eşini sonra kendini..
    8. Bakan Murat Kurum ile vatandaş..
    9. Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
    10. Afyonkarahisar'da öğrenci yakınları,..
    11. TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını..
    12. 80 bin TL değerindeki altınları..
    13. Şemdinli şehidi Daş'ın acı haberi..
    14. Beşiktaş'tan Gomez bombası!
    15. İstanbul Tuzla'da korkutan gemi yangını
    16. Apple, işin tadını kaçırdı, görülmemiş..
    17. Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için..
    18. Hatayspor ikinci yarıda güldü! 2-1
    19. Binlerce çocuğun umudunu çalan..
    20. Doğal antidepresan ilacı
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti