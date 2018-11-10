TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un kültür, sanat ve aydınlanmanın başkenti olduğu değerlendirmesini yaparak, kentte yaşayan ve meftun bulunan yazarları, fuarın "Onur Yazarı" Selim İleri'nin şahsında selamladığını dile getirdi.

Fuar için 1,5 milyon ziyaretçi çağrısı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın dünyadaki sayılı fuarlardan olduğuna işaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğer bizim şehrimiz 15 milyon ise eğer geçen yıl bu güzel uluslararası fuara 750 bin katılımcı geldi diyorsak, aslında bu rakamı kabul etmememiz lazım. Sadece milli eğitimde 2,8 milyon yavrumuz var. Üniversitedeki gençlerimizi saymadan söylüyorum. Bu fuarın öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki o temel baz olmalı. Aslında o rakamla bile övünmemeliyiz, onun üzerine çıktığımız zaman övünmeliyiz" diye konuştu.

Yerlikaya, fuara gelen katılımcı sayısını 1,5 milyona çıkarmak için çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaparak, belediyeler, STK'lar ve Valilik iş birliğiyle bu katılımın sağlanabileceğini dile getirdi.

Fuarda gençlere özel etkinlikler

TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ise geçen yıl fuara 742 bin kişinin katılım gösterdiğini bildirdi.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

Fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Türkiye Yayıncılar Birliği ile ilk kez organize edilen illüstratör ve yayıncıların buluşacağı etkinlikte ise 64 illüstratör ve 35 yayıncı yer alacak.

Fuarın özellikle genç kuşak okurlara yönelik tasarlanan yeni etkinlik alanında, gençler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 18 Kasım'da sona erecek.