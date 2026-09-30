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Gündem TÜVTÜRK’ten doğal afetlere karşı güvenlik adımı
Gündem

TÜVTÜRK’ten doğal afetlere karşı güvenlik adımı

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TÜVTÜRK’ten doğal afetlere karşı güvenlik adımı

TÜVTÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, 200'den fazla istasyonunu doğal afet risklerine karşı analiz ederek kapsamlı bir güvenlik projesi başlattı.

Heyelan, kaya, taş düşmesi ve su akıntısı gibi doğal afet risklerine yönelik hazırlanan bu proje ile istasyonların gelecekte oluşabilecek risklere karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. TÜVTÜRK, istasyonlarının doğal afet risklerine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü akademisyenleriyle iş birliği yaptı. Uzman görüşleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında istasyon bazlı risk analizleri gerçekleştirildi ve gerekli görülen noktalarda iyileştirme projeleri hazırlandı. İlk etapta Giresun Görele, Giresun Merkez, Bodrum Merkez, Bitlis, Artvin ve Tunceli istasyonlarını kapsayan projeye, süreç içerisinde Bilecik Merkez ve Ordu Merkez istasyonları da dahil edildi. 219 TÜVTÜRK istasyonunda gerçekleştirilen analizler kapsamında; heyelan, kaya ve taş düşmesi ile su akıntısı gibi doğal risklere karşı ihtiyaç duyulan önleyici güvenlik ve iyileştirme uygulamaları belirlendi.

 

İSTASYONLARA ÖZEL GÜVENLİK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında Bitlis Merkez’de kaya düşmesi ve taşkın risklerine karşı 140 metre istinat duvarı ve 484 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirildi. Tunceli Merkez’de saha güvenliğini artırmak amacıyla 67 metre istinat duvarı ve şev alanında palyelendirme çalışması yapıldı. Giresun Görele’de yamaçtan gelebilecek kayaçların istasyon sahasına ulaşmasını önlemek amacıyla 62 metre uzunluğunda taş duvar inşa edilirken, Giresun Merkez’de kaya yüzeyine çelik ağ ve ankraj uygulandı.

 

Muğla Bodrum İstasyonu’nda ise toprak malzemenin akması ve kayaçların otopark sahasına düşmesi riskine karşı 1.800 metrekare çelik ağ montajı ve 100 metre pasif kaya bariyeri uygulaması gerçekleştirildi. Artvin Merkez İstasyonu’nda planlanan çalışmaların ise önümüzdeki dönemde başlatılması hedefleniyor.
Mevcut projelerin tamamlanmasının ardından, istasyon güvenliğini daha da ileri taşımaya yönelik yeni güvenlik ve iyileştirme projeleri üzerinde çalışılmaya devam edilmesi planlanıyor.

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