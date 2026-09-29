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Gündem CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!
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CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!

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CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin'de yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. hakkında kesin kararını verdi. Kamuoyuna sızan skandal suçlamaların ardından parti mekanizmaları acil olarak harekete geçti.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

Resmi temaslar için gittiği ülkede yakalanan isim tek celsede silindi!

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B., hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi. İl Başkanlığı'nın resmi yazısında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de, '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi. Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi. (DHA)

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