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Gündem YRP’li Bekin’den siyasilere Gazze tepkisi! Akan kana karşı papağan gibi olmayın!
Gündem

YRP’li Bekin’den siyasilere Gazze tepkisi! Akan kana karşı papağan gibi olmayın!

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YRP’li Bekin’den siyasilere Gazze tepkisi! Akan kana karşı papağan gibi olmayın!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, başta Gazze olmak üzere Ortadoğu’da akan kana duyarsız kalan siyasilere tepki geldi.

“Papağan Günlüğü” başlığıyla sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bekin; “Ortadoğu'da kan gövdeyi götürürken, sözlerine, düşüncelerine ve eylemlerine önem atfedilmeye çalışılan bazı siyasi parti yöneticilerinin, bu gibi hayati konularda duyarsızlık örneği göstermeye çalışmaları ve yaşananlara karşı duyarlı olmaya çalışan insanlara yönelik olarak ise yek tarz bir üslupla ve telmih yoluyla ‘Papağan Günlüğü’ tarzında bir yaklaşım sergilemeleri anlaşılır cinsten olmasa gerek” diye yazdı.

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