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200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

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IHA Giriş Tarihi:

200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan 522 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

#1
Foto - 200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir araçta arama çalışması yaptı. Aracın motor kısmına zulalanmış halde 522 gram kokain ele geçirildi.

#2
Foto - 200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

#3
Foto - 200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

200 BİN TL'LİK ARAÇLA 2,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KOKAİN TAŞIMALARI DİKKAT ÇEKTİ

#4
Foto - 200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı!

Öte yandan, 200 bin TL değerindeki eski model otomobilde yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerinde 522 gram kokain taşınması dikkat çekti.

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