Tuvaletten koronavirüs bulaşır mı?

Tuvalet ve banyolar koronavirüs kapmak için oldukça ideal ve tehlike bölgelerdir. Tuvalet ve banyoyu nasıl kullandığınız konusunda çok dikkatli ve akıllı davranmalısınız. Ortak kullanım alanlarındaki tuvaletlere girerken mutlaka maske takın, evinizdeki tuvaletleri kullanırken de dikkat etmeniz gereken bir takım hijyen kuralları var.

Tuvalet kullanımında koronavirüs bulaşma riski var mı?

İlk olarak bir klozet kullanıldığında etrafa sıçramalarla zararlı bakteri ve virüsler yayılabilir. Bu nedenle klozete biraz daha uzak şekilde tuvaletinizi yapmaya gayret edin. Ardından ellerinizi mutlaka yıkayın.

Bilim adamlarının son raporlarına göre koronavirüs idrar ve dışkı ile de bulaşabiliyor. Nasıl mı? Dışkı yaptıktan sonra tuvalet kağıdı ile temizlenirken bu işi iyi yapmazsanız elinize bulaşır, elinizi iyi yıkamazsanız dokunduğunuz her yere virüsü bulaştırırsınız ve başkalarına da korona bulaşır.

Tuvalet temizliği yaparken her taraftan su sıçramaları ile üstünüze bulaşma olabilir ve ayrıca yer değiştirme olduğu için bakteri ve virüsler etrafa yayılabilir. Klozet oturmalık, kapak ve sifonda dezenfektan kullanın ve sifon düğmesinde veya ipinde organizma sayısını azaltabilen ağartıcı bazlı klozet temizleyicileri tercih edin.

Ayrıca, ellerimiz bakterileri başkalarına aktarmak için en büyük günahkardır. Tüm gün boyunca yüzümüze – gözlerimize, burnumuza, ağzımıza – bir virüsü vücuda davet edebilecek tüm alanlara dokunuyoruz. Yüzümüze saatte 23 defa dokunduğumuz tahmin ediliyor.

Bu yüzden kapsamlı, sağlam el yıkama, hastalanma riskinizi azaltmanın 1 numaralı yoludur. Ilık, sabunlu suyla en az 20 saniye ovalayın. Çoğu insan, baş parmaklarını, parmak uçlarını ve parmakların arasını hiç yıkamıyor. El temizliği koronavirüsle mücadele etmenin en etkin yoludur.