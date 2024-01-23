Tuvalet topları, çamaşır deterjanı! Altında yatan tehlike: bu gerçek diyen o isim açıkladı! Duyan şaşkına dönüyor

Günlük hayatta ev hanımlarının sık sık kullandığı bazı malzemeler Dr. Mehmet Öz’e göre ömürden en az 10 yıl alıyor. İşte sağlığa zararlı maddeler barındıran bazı ürünler…

"Camaşır deterjanı zararı" sorusuna yanıt verirken, genel olarak kullanılan camaşır deterjanlarının sağlık ve çevre açısından bazı etkileri olabileceğini söyleyebilirim. Ancak, bu etkiler genellikle kullanım talimatlarına uyulmadığında veya aşırı miktarda deterjan kullanıldığında ortaya çıkabilir. İşte bazı olası etkiler:

Evde herkesin kullandığı ve zararsız görünen bazı ürünler aslında insan sağlığına karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Faydalı olduğu düşünülen maddelerle temas etmek, solumak ve çevrede bulundurmak vücuda zararlar verebilir.

NPE İÇEREN DETERJANLAR

Nonilfenol etoksilat olarak bilinen kimyasal madde, adını duymasak da kullanılan pek çok ürünün içeriğinde mevcut. Özellikle çamaşır deterjanı, şampuan ve temizlik malzemelerinde bulunan bu madde, bireylerin hormonlarına zarar verebiliyor. Nonilfenol etoksilat, adet döngüsünü bozmaya ve üreme sisteminin bozulmasına neden olabiliyor. Kişilerde oluşan düşük sperm sayısı bu maddeye fazla maruz kalmaktan dolayı gelişebiliyor. Bu nedenle kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin içeriğine çok dikkat edilmeli.

NAFTALİN TOPLARI

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Dr. Mehmet Öz'e göre bir diğer zarar veren malzeme ise naftalin topları. Lavabolara, banyolara hoş koku yayan bu ürünler bolca kullanılıyor. Ancak göründüğü kadar masum olmayan naftalin ürünü, kanserojen maddeler içeriyor. Evin içerisinde bulundurmak ise bir hayli zarara dönüşebilir. Banyo, tuvalet ve lavabolarda kullanmak için naftalin topu yerine lavanta keseri tercih etmek daha sağlıklı bir çözüm yolu olacaktır.

CAM TEMİZLEME MALZEMELERİ

Cam temizleme malzemeleri de içerdikleri kimyasallar nedeniyle insan sağlığına büyük zararlar verebilir. Birçok cam temizleme ürünü, içeriğinde amonyak bulundurabilir. Amonyak, solunduğunda solunum sistemi tahrişine neden olur. Bazı cam temizleyicilerde kullanılan parfüm ve renklendiriciler, ciltte alerjik reaksiyonlara veya hassasiyete neden olabilir. Cam silerken temizlik ürünlerine temas etmek ve solumak bu tür problemleri yaşamak için yeterlidir. İçerisindeki asit ve baz dengesi zamanla cilt problemlerine yol açabilir. Bu tür maddeler cilde, gözlere ve solunum sistemine ciddi zararlar verir. Evde bulundurulan bu malzemeler yerine daha doğal seçenekleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

BÖCEK İLAÇLARI

Böcek ilaçları, evlerde ve çevredeki alanlar için kullanıldığında gözle görülmese de zararlı maddeler yayar. Böcek ilaçları genellikle sprey veya buhar formunda kullanılır. Bu da kimyasalların solunarak vücuda girmesine neden olur. Kokusuz versiyonları ne kadar zararsız görünse de vücudu kötü etkiler. Böcek ilaçları, çocuklar ve evcil hayvanlar için özellikle tehlikeli olabilir. Bu nedenle bu tür kimyasalları saklarken ve kullanırken ekstra dikkatli olunmalı. Bunun yerine doğal ürünler kullanarak böcek problemlerinden kurtulmayı deneyebilirsiniz.

İşte bazı olası etkiler:

Cilt İrritasyonu:

Deterjanların içindeki kimyasal maddeler, bazı insanlarda cilt tahrişine neden olabilir. Hassas cilde sahip kişiler, özellikle parfüm ve renklendirici içeren deterjanlardan kaçınmalıdır.

Solunum Sorunları:

Toz formundaki deterjanlar solunabilir partiküller içerebilir ve bu da solunum sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu tür deterjanları kullanırken uygun önlemler alınmalıdır.

Çevresel Etkiler:

Bazı deterjanlar, su sistemlerine ve doğaya atıldığında çevresel sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, çevre dostu deterjanları tercih etmek önemlidir.

Alerjik Reaksiyonlar:

Bazı insanlar deterjanlara karşı alerjik reaksiyonlar geliştirebilir. Bu durumda, hypoallergenic (alerjiye neden olmayan) ürünleri tercih etmek önemlidir.

Doğrudan Temas ve Yutma Durumunda Zarar:

Deterjanların cilde veya göze teması, ağız yoluyla alınması durumunda zararlı olabilir. Bu nedenle, deterjanları kullanırken dikkatli olunmalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Kullanıcıların, deterjanları doğru şekilde kullanmaları, talimatlarına uymaları ve gerektiği şekilde dozajı ayarlamaları önemlidir. Ayrıca, kişisel sağlık durumlarına veya alerjilere bağlı olarak daha özel ihtiyaçlara sahip olanlar, uygun ürünleri seçmeye özen göstermelidirler.