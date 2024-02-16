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Gündem 'Tuvalet terliğinin' yeni versiyonu çıktı! CHP'liler su bardağına bile oy verir
Gündem

'Tuvalet terliğinin' yeni versiyonu çıktı! CHP'liler su bardağına bile oy verir

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:01:00 -

Sözcü TV ekranlarında seçim sürecini değerlendiren Erol Mütercimler CHP'liler hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Erol Mütercimler, CHP'nin Kadıköy adayı hakkında Sözcü TV'de yaptığı yorumla büyük dikkat çekti.

Mütercimler'in yaptığı açıklama şöyle:

"Kadıköy'de su bardağını koy CHP'nin adayına oy verirler"

Gürsel Tekin bu cümleleri daha önce de söyledi. Bu yeni bir şey değil, Kadıköy'de su bardağını koy CHP'nin adayına oy verirler. Gösterdikleri adaydan çok olumsuzum başka bir şey de söylemeyeyim.
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