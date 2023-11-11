Tuvalet terliğine oy veren Baş, kafayı Erbaş’a taktı
Tuvalet terliğine oy veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, kafayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bozdu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Babası Haydar Baş'ın koltuğuna oturarak aklınca siyaset yapan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, kafayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a taktı.
Son seçimlerde tuvalet terliğine oy veren Baş, haddini aştı ve Erbaş'a saldırdı.
İşte Baş'ın skandal ifadeleri:
“Kitabını yazdığın dinin ibadetlerini bilmem ama, yedi düvelle savaşıp sana vatan bırakan bir insanı vefat yıldönümünde hayırla yad etmek İslam’da ibadettir. Biraz da Müslümanlığı öğrensen iyi olur Erbaş”
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Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği olsa onu destekleriz” diyerek Zillet İttifakı'nın adayı CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "tuvalet terliği" imasında bulunmuştu.