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Gündem Tuvalet terliği beynini sulandırdı! Haddini ve boyunu aşan Hüseyin Baş skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı
Gündem

Tuvalet terliği beynini sulandırdı! Haddini ve boyunu aşan Hüseyin Baş skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:01:00 -
Tuvalet terliği beynini sulandırdı! Haddini ve boyunu aşan Hüseyin Baş skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı

Tuvalet terliğine oy veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş yine kafayı çıkardı. Haddini ve boyunu aşan Baş, 2022 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı alçak ifadelerle hedef aldı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Avrupalıların "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" olarak nitelendirdiği SİHA'ların mimarı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Koç'ları ezip geçerek 2022 gelir vergisi rekortmeni oldu.

Tuvalet terliğine oy veren Baş'ın beyni sulandı

Bayraktar'ın bu başarısı son seçimlerde tuvalet terliğine oy veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın beynini sulandırdı.

Babası Haydar Baş'ın koltuğuna oturarak aklınca siyaset yapan Baş, haddini ve boyunu aşarak Selçuk Bayraktar'la ilgili alçak ifadeler kullandı:

Vergi Rekortmeni olmanın kuralları. Madde 5: Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin.
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