Tuvalet eğitimini olumsuz etkileyen faktörler

TUVALET EĞİTİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Tabi tuvalet eğitimi olumsuz etkileyecek veya geciktirecek bazı durumlar da yok değildir. Mesela ailenin başka bir yere taşınma durumu, aileye yeni bebek üyenin gelmesi, eğer çocuk bakıcısı varsa ve bakıcı değişmişse, çocukta bir hastalık veya problem varsa tüm bunlar tuvalet eğitimini olumsuz etkiler. Onun için bu tür durumlar varsa tuvalet eğitimini bir süre ertelemekte fayda vardır.

İYİ BİR TUVALET EĞİTİMİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Çocuğun tuvalet eğitiminde aile bireylerini kendine rol model alması da önemlidir. Mesela diğer aile bireylerini tuvalete giderken gören çocuk zaman içinde bu davranışa alışacaktır.

İyi bir tuvalet eğitimi içim sizin seçeceğiniz lazımlık da önemlidir. Lazımlığın çocuk için rahat olması gerekir. Erken çocuk için seçeceğiniz oturağın ön kısmı çocuk idrarını yaparken sıçramayı önleyecek şekilde yüksek olmalıdır.

Çocuğa lazımlığa nasıl oturması gerektiği, nasıl kullanması gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalışın. Bunu yaparken asla zorlayıcı ve sert olmayın. Bunu nazikçe çocuğa anlatın. Çocuk lazımlıkta başarılı bir şekilde tuvaletini yaparsa onu övün. Sorun çıkarsa da kızmayın. Cesareti kırılmasın. Bu dönemde sabırlı olmanız gerekir. Ayrıca çocuğunuzun kendine özgü bir bireysel gelişim dönemi olduğunu da unutmayın.