Tütünden 2 milyar dolar gelir elde edilebilir

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Sigara Dışı Tütün Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, dernekleri tarafından hazırlanan ve devletin çeşitli kademeleri ile paylaştıkları bir raporla önemli çözümler sunduklarını belirtti. Ersöz, “Dernek olarak sigara dışı tütün ürünlerindeki vergilendirme başta olmak üzere alınacak tedbirlerle devletimizin yaklaşık olarak 2 milyar dolar gibi bir gelir elde edeceği sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığına olumsuz etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Devletimizin raporumuzda belirttiğimiz yollarla elde edeceği artı değerle kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlere de daha fazla bütçe ayrılabileceği düşünülebilir” ifadelerini kullandı.