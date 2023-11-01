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Yerel Tütüncü: “Türkiye'nin yeni yüzyılını bilimle inşa edeceksiniz”
Yerel

Tütüncü: “Türkiye'nin yeni yüzyılını bilimle inşa edeceksiniz”

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:44:00 -
Tütüncü: "Türkiye'nin yeni yüzyılını bilimle inşa edeceksiniz"

Kepez Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Tırı, Açı Eğitim Kurumları öğrencileriyle buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sizler, günün birinde insanlığa bilim ve teknolojiyle nice katkılarda bulunacaksınız. Türkiye'nin yeni yüzyılını bilimle inşa edeceksiniz” dedi.

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Tırı, okul okul gezerek öğrencilere bilimin ışıklarını saçıyor. Çocuk ve gençleri bilime merak duymalarına teşvik eden Bilim ve Teknoloji Tırı, bu hafta Açı Eğitim Kurumları öğrencileriyle buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere Bilim ve Teknoloji Tırı hakkında bilgi verdi, Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali’ni kimlerin ziyaret ettiğini ve en çok neyin dikkati çektiğini sordu. Öğrencilerin Antalya BİLİMFEST’te bilim ve teknoloji ile ilgili birbirinden farklı objeleri sıralamalarına üzerine Başkan Tütüncü, “Çocuklar günün birinde sizler daha güzellerini yapacaksınız. Hem Bilim ve Teknoloji Tırı, hem de Antalya Bilim Merkezimiz, BilimFest sizleri bilgiyle buluşturmak, geleceğin teknolojilerini tanıştırmak için var. Biz bugün sizin okulunuzda bunun için varız“ dedi.

“Bilimle insanlığa nice katkılar sunacaksınız”

Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyıla girdiğini vurgulayan Başkan Tütüncü, “İşte o yeni yüzyılı inşa edecek olan sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyetinin yeni yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı her alanla ilerlemeyi milletimize sizler getireceksiniz. Bilim ve Teknoloji Tırı’nda neler yapabileceğinizin farkına varacaksınız. Yeni teknolojileri izleyeceksiniz ve sizlerde günün birinde insanlığa nice katkılarda bulunacaksınız“ diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencileri Dokumapark’taki Antalya Bilim Merkezine davet etti.

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